Баринов: «Если боишься вновь получить травму, то можно заканчивать с футболом»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов, пропустивший около полугода из-за серьезной травмы, заявил, что не боится получить повреждение.

«Нет такого, что я боюсь подпрыгнуть и не так приземлиться. Если боишься, то можно заканчивать с футболом», - цитирует Баринова пресс-служба «Локомотива».

24-летний полузащитник сыграл шесть игр в нынешнем сезоне и записал на свой счёт один забитый гол. Дмитрий вернулся на поле в матче с ЦСКА (2:0).

После двадцати туров «Локомотив» занимает лишь седьмое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставая от лидера уже на одиннадцать очков.