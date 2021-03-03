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Баринов: «Если боишься вновь получить травму, то можно заканчивать с футболом»

03 Марта 2021, 00:17,

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов, пропустивший около полугода из-за серьезной травмы, заявил, что не боится получить повреждение.

«Нет такого, что я боюсь подпрыгнуть и не так приземлиться. Если боишься, то можно заканчивать с футболом», - цитирует Баринова пресс-служба «Локомотива».

24-летний полузащитник сыграл шесть игр в нынешнем сезоне и записал на свой счёт один забитый гол. Дмитрий вернулся на поле в матче с ЦСКА (2:0).

После двадцати туров «Локомотив» занимает лишь седьмое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставая от лидера уже на одиннадцать очков.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Локомотив Москва, Дмитрий Баринов
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