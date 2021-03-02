​«Спасибо «Ростову» за сборы»: жена Мамаева раскрыла измену мужа в Испании

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02 Марта 2021, 17:35,
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Супруга игрока «Ростова» Павла Мамаева по имени Алана опубликовала серию «сториз» на своей страничке в Instagram. Девушка раскрыла измену со стороны футболиста во время сборов в Испании.
О связи Мамаева с некой испанской девушкой его супруга узнала от одного парня.
«Мой муж опять начал гулять. Думал, что в Испании никто не узнает», - написала Алана в одной из «сториз».
Также супруга Павла Мамаева поблагодарила футбольный клуб «Ростов» за испанские сборы.
В нынешнем сезоне Павел Мамаев провёл за «Ростов» девять матчей. На счету футболиста два гола и один голевой пас.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ростов, Павел Мамаев, Алана Мамаева
Супруги-фрики - горе в семье. А вообще - беги. Паша. беги!
Да, чудесные воспоминания, как образцовый отец и муж Паша Мамаев просил суд отпустить домой. К любимой семье.
ПС. Это ктстати тот самый Паша Мамаев, у которого все вокруг идиоты и пустые люди, только он один умный и наполненный смыслом))