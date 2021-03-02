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​«Спасибо «Ростову» за сборы»: жена Мамаева раскрыла измену мужа в Испании

02 Марта 2021, 17:35,

Супруга игрока «Ростова» Павла Мамаева по имени Алана опубликовала серию «сториз» на своей страничке в Instagram. Девушка раскрыла измену со стороны футболиста во время сборов в Испании.

О связи Мамаева с некой испанской девушкой его супруга узнала от одного парня.

«Мой муж опять начал гулять. Думал, что в Испании никто не узнает», - написала Алана в одной из «сториз».

Также супруга Павла Мамаева поблагодарила футбольный клуб «Ростов» за испанские сборы.

В нынешнем сезоне Павел Мамаев провёл за «Ростов» девять матчей. На счету футболиста два гола и один голевой пас.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ростов, Павел Мамаев, Алана Мамаева
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Комментарии (2)
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CELTIC FROST
02 Марта 2021, 18:54

Супруги-фрики - горе в семье. А вообще - беги. Паша. беги!

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White_Shark
02 Марта 2021, 17:42

Да, чудесные воспоминания, как образцовый отец и муж Паша Мамаев просил суд отпустить домой. К любимой семье.
ПС. Это ктстати тот самый Паша Мамаев, у которого все вокруг идиоты и пустые люди, только он один умный и наполненный смыслом))

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