​«Спасибо «Ростову» за сборы»: жена Мамаева раскрыла измену мужа в Испании

Супруга игрока «Ростова» Павла Мамаева по имени Алана опубликовала серию «сториз» на своей страничке в Instagram. Девушка раскрыла измену со стороны футболиста во время сборов в Испании.

О связи Мамаева с некой испанской девушкой его супруга узнала от одного парня.

«Мой муж опять начал гулять. Думал, что в Испании никто не узнает», - написала Алана в одной из «сториз».

Также супруга Павла Мамаева поблагодарила футбольный клуб «Ростов» за испанские сборы.

В нынешнем сезоне Павел Мамаев провёл за «Ростов» девять матчей. На счету футболиста два гола и один голевой пас.