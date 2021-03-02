Савин опубликовал запись мотивационной речи Ибрагимовича Хабибу перед боем

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02 Марта 2021, 17:24,
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Известный блогер Евгений Савин, снимающий популярное шоу «КраСава», опубликовал на своей страничке в Instagram видео. На нём боец Хабиб Нурмагомедов включил аудиозапись мотивационной речи Златана Ибрагимовича. Её шведский футболист произнёс перед последним боем Хабиба против Джастина Гэтжи, состоявшемся в октябре прошлого года.
В своей речи на английском языке Ибрагимович отмечает, что людям всегда хочется отыскать в человеке что-то плохое, когда он является номером один.
Прослушать речь Ибрагимовича Хабибу можно ниже на видео.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Златан Ибрагимович, Хабиб Нурмагомедов