Савин опубликовал запись мотивационной речи Ибрагимовича Хабибу перед боем

Известный блогер Евгений Савин, снимающий популярное шоу «КраСава», опубликовал на своей страничке в Instagram видео. На нём боец Хабиб Нурмагомедов включил аудиозапись мотивационной речи Златана Ибрагимовича. Её шведский футболист произнёс перед последним боем Хабиба против Джастина Гэтжи, состоявшемся в октябре прошлого года.

В своей речи на английском языке Ибрагимович отмечает, что людям всегда хочется отыскать в человеке что-то плохое, когда он является номером один.

Прослушать речь Ибрагимовича Хабибу можно ниже на видео.