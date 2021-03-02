Кирьяков: С ЦСКА за Лигу чемпионов могут побороться «Сочи» и «Динамо»

Известный футбольный эксперт Сергей Кирьяков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказал мнение о борьбе за второе место в чемпионате России, которое дает право выступать в Лиге чемпионов.

- В чемпионате России ужесточилась борьба за вторую путевку в Лигу чемпионов. Сейчас на второй строчке находится ЦСКА. Каковы шансы у команды удержать эту позицию?

- В чемпионате прошел только один матч, который ЦСКА проиграл. Какие-то выводы, конечно, можно делать по этой встрече, но не глобальные, потому что вторая и третья игры могут все кардинально поменять. Ребята втянутся. Понятно, что первые туры после возобновления чемпионата очень тяжелые, прежде всего для лидеров, потому что команды, которые находятся ниже, имеют больше шансов, поскольку после такого долгого перерыва и тренерские штабы делают ошибки, и футболисты не до конца готовы, есть травмы, которые мешают сразу показывать свой уровень. Поэтому сейчас рано делать выводы. Да, потеряны очки, борьба обостряется, но это всегда хорошо. «Сочи» сейчас подтягивается. Интересно, что будет дальше.

- У ЦСКА есть потери ведущих игроков. Команда продолжит терять очки, как думаете?

- Ситуация не простая. Понятно, что тренерский штаб работает в этом плане, мотивирует футболистов. Мастерство у ребят есть, и оно никуда не исчезает. Да и в принципе игра во втором тайме с «Локомотивом» показала, что ЦСКА обладает хорошим потенциалом. Еще имеет значение уровень сопротивления, то есть, с кем ты играешь. Много факторов, которые могут повлиять на выступление.

- Как оцените шансы «Сочи» на вторую путевку в Лигу чемпионов? Команда всего на очко отстает от «армейцев».

- «Сочи» показал, что клуб готов. Они убедительно одержали победу над непростым соперником – «Краснодаром». Поэтому есть все основания предположить, что «Сочи» имеет шансы добиться положительного результата в чемпионате.

- Не рановато «Сочи» замахиваться на Лигу чемпионов, учитывая, что клуб даже в Лиге Европы не выступал?

- В «Сочи» выступают очень опытные ребята, которые поиграли на самым высоком уровне, поэтому никаких проблем не вижу. Проблема только одна – насколько «Сочи» удастся сохранить эту команду для дальнейшего выступления на более высоком уровне. Большинство футболистов арендованы. Смогут ли с ними договориться о продлении аренды? И сможет ли клуб усилиться для выступления в международном турнире? На это нужны средства. Готов ли Ротенберг их выделить – вопрос уже к нему.

- Что скажете по «Спартаку», который усилился Промесом? Он способен в этом сезоне замахнуться на Лигу чемпионов?

- Это усиление пока только на словах. Прежнего Промеса мы не видели. Видели, что он обладает хорошим уровнем для нашего чемпионата, но он не готов, в том числе психологически. Это для него шаг назад. Хотя в той ситуации, в которой он находится, для него было оптимальным вариантом уехать в Россию, где его никто не достанет. Пока только на бумаге «Спартак» фаворит, но надо смотреть дальше. Пока прошел только один матч чемпионата. Мы помним, что ситуация может кардинально поменяться. Выиграй один матч, и крылья вырастают. Все зависит от ребят. Единственное, я считаю, неправильно, что было объявлять о том, что тренер покидает команду после сезона. Это сказывается на ребятах. Это все непрофессионально.

- «Ростов» может претендовать на место в Лиге чемпионов? Он на четыре очка отстает от ЦСКА.

- Последнее время команда не отличается стабильностью. Может выдать суперматч, а может уступить сопернику из нижней части таблицы. Если будет стабильность, тогда «Ростов» можно рассматривать как одного из претендентов. Но что-то мне подсказывает, что нет.

- А «Динамо»?

- Кстати, да. После кубкового матча и тяжелого выезда в Грозный команда показала, что готова побороться. Приятно, что там усиление идет не только купленными игроками, но и своей молодежью. Им предоставляют шанс. «Динамо» готово к борьбе. Тем более, они сейчас принимают «Тамбов». Все говорит о том, что это будут железные три очка и возможность скакнуть на самый верх.

- «Локомотив», «Краснодар» и «Рубин» набрали по 31 очку. Кого-то из них можно назвать претендентом на второе место?

- «Краснодар» - это отдельная тема. Команду бросает то вверх, то вниз, как на американских горках. Пока здесь полная неясность и неудачный старт в чемпионате. Вроде бы они попали в Лигу чемпионов в том году, все думали, что команда выйдет на новый для себя уровень, и они выступили в этом турнире нормально для первого раза - попали в Лигу Европы. Но так бесславно оттуда вылетели.

- Зато «Локомотив» многим понравился в первом матче после возобновления сезона.

- Да. Первый тайм он отыграл четко, солидно и здорово. Видно, что команда готова. Во втором, правда, подсели. Но это от того, что «железнодорожники» играли на результат. Они отдали территорию и позволили ЦСКА играть на мяче и чуть-чуть похозяйничать. В общем, рабочие три очка.

- А «Рубину» рано замахиваться на второе место?

- Они потеряли много очков. Но сейчас все может быть. Если все будут обыгрывать друг друга, будут теряться очки, то вполне вероятно, что казанцы тоже смогут замахнуться на вторую строчку. Но надо, чтобы прошло четыре-пять туров, чтобы делать выводы и прогнозировать расклады в концовке чемпионата.

Елена Григорьевская