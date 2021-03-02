​В РФС отреагировали на подозрения в фальсификации скриншота с попаданием мяча в руку Мозесу

В РФС объяснили ситуацию со скриншотом, использовавшимся для разбора эпизода с пенальти в матче между «Динамо» и «Спартаком», когда мяч угодил в руку Виктору Мозесу. На скриншоте невооружённым глазом видно признаки использования графического редактора.

В пресс-службе РФС рассказали, что экспертно-судейская комиссия оценивает эпизоды исключительно по исходным файлам, а видео и фото для общественности готовятся уже позже отдельно. В ситуации со скриншотом для наглядности была показана часть снимка, которая была сделана фотографом, представлявшим прессу. Эта фотография была использована, поскольку в стоп-кадре момент находится в расфокусе. Отмечается и тот факт, что фото имеет большее разрешение, нежели камера трансляции.

Отметим, что экспертно-судейская комиссия решила, что Виктор Мозес играл рукой, а не плечом, поэтому рефери верно назначил пенальти.