​Три игрока «Рубина» - в сборной 20-го тура РПЛ

«Матч Премьер» опубликовал символическую сборную первого в 2021-м году тура чемпионата России. Сборная составлена по версии экспертов из Opta.

В сборной нашлось место сразу для троих футболистов «Рубина». Казанцы, как известно, в субботу смогли обыграть «Спартак» в Москве со счётом 2:0.

Полностью символическая сборная выглядит так: Гилерме («Локомотив») – Уремович («Рубин»), Тихий («Химки»), Ордец («Динамо») – Августыняк («Урал»), Нобоа («Сочи»), Кипиани («Ротор»), Юсупов («Сочи»), Кварацхелия («Рубин) – Соу («Ростов»), Деспотович («Рубин»).

После двадцати сыгранных туров лидером чемпионата России является «Зенит», который завоёвывал титул в двух последних сезонах.