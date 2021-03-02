Трахтенберг: «Романцев шутит, что ставит рекорд, лежит под шестью капельницами»

Экс-директор московского «Спартака» Леонид Трахтенберг рассказал о разговоре по телефону с бывшим тренером «красно-белых» Олегом Романцевым, перенесшим операцию на сердце.

«Разговаривал с Олегом Ивановичем. Держится, как истинный спартаковец! Даже шутит, мол, ставлю сейчас рекорд - «лежу под шестью капельницами». До скорой встречи на «Спартаке», Олег Иванович», - гласит сообщение Трахтенберга в «Твиттере».

Сегодня, второго марта, Романцева госпитализировали в одну из московских больниц в предынфарктном состоянии. В настоящий момент 67-летний специалист чувствует себя хорошо.

Напомним, что Романцев занимал пост главного тренера «Спартака» с 1989-го по 1995-й и с 1997-го по 2003-й год.