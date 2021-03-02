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Суд наложил арест на недвижимость Промеса

02 Марта 2021, 10:27,

Суд наложил арест на имущество полузащитника Куинси Промеса в Утрехте. Об этом информирует De Telegraaf.

Под арест попала вилла, стоимость которой составляет порядка 2,1 миллиона евро, а также постройка возле дома, которая оценивается в 600 тысяч евро.

Напомним, что Промеса задержали в декабре прошлого года из-за инцидента, связанного с поножовщиной. Куинси якобы ударил своего двоюродного брата ножом в область колена. После разбирательства игрок был отпущен.

В конце февраля текущего года полузащитник перешел из «Аякса» в московский «Спартак». Стороны заключили долгосрочный трудовой договор. Сумма трансфера составила порядка восьми миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Куинси Промес
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