В «Спартаке» рассказали о состоянии Романцева

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02 Марта 2021, 10:20,
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Легендарный тренер московского «Спартака» Олег Романцев успешно перенес хирургическое вмешательство. Об этом рассказал представитель столичного клуба Антон Фетисов изданию «Спорт-экспресс».
«Олег Иванович прооперирован. Операция прошла успешно. Он чувствует себя хорошо. Клуб следит за ситуацией и готов оказать любую поддержку», - сказал Фетисов.
Сегодня, второго марта, стало известно, что 67-летнего специалиста госпитализировали из-за проблем с сердцем.
Романцев большую часть игровой своей карьеры провел за «Спартак», выступая на позиции центрального защитника. Потом Олег Иванович занимал пост рулевого команды.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Олег Романцев