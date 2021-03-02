В «Спартаке» рассказали о состоянии Романцева

Легендарный тренер московского «Спартака» Олег Романцев успешно перенес хирургическое вмешательство. Об этом рассказал представитель столичного клуба Антон Фетисов изданию «Спорт-экспресс».

«Олег Иванович прооперирован. Операция прошла успешно. Он чувствует себя хорошо. Клуб следит за ситуацией и готов оказать любую поддержку», - сказал Фетисов.

Сегодня, второго марта, стало известно, что 67-летнего специалиста госпитализировали из-за проблем с сердцем.