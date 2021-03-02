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Экс-тренер «Спартака» Романцев попал в реанимацию

02 Марта 2021, 10:10,

Бывший главный тренер московского «Спартака» и национальной сборной России Олег Романцев госпитализирован, об этом информирует телеграм-канал «Мутко против».

Сейчас 67-летний специалист находится в реанимации одной из столичных больниц. У Романцева выявлены проблемы с сердцем. Диагноз - острый коронарный синдром.

Напомним, что тренер большую часть своей карьеры провел в стане «красно-белых», играя на позиции центрального защитника.

После окончания игровой карьеры Романцев работал главным тренером «Спартака». Он возглавлял команду с 1989-го по 1995-й и с 1997-го по 2003-й год.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Олег Романцев
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