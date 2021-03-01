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​Хаджи отказался возглавить российский клуб

01 Марта 2021, 18:44,

Известнейший в прошлом румынский футболист Георге Хаджи, который теперь является тренером, за последние несколько месяцев отклонил три предложения. Как сообщает в Twitter журналист Эмануэль Рошу, Хаджи отказал софийскому ЦСКА, а также клубам из Турции и России, имена которых не называются.

Летом прошлого года Георге Хаджи покинул тренерский мостик румынского «Вииторула», владельцем которого является. У руля команды Хаджи провёл 244 матча на протяжении шести лет.

Напомним, что в девяностые годы Георге Хаджи, выступавший на позиции полузащитника, поиграл за испанские «Реал» и «Барселону».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Георге Хаджи
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