​«Зенит» назвал сроки восстановления Кержакова

По ходу субботнего матча чемпионата России против «Ростова» Сергею Семаку пришлось менять вратаря по причине травмы Михаила Кержакова. Пресс-служба «Зенита» опубликовала информацию о результатах обследования футболиста. У Кержакова выявили травму медиальной коллатеральной связки колена. На восстановление голкиперу понадобится около четырёх недель.

Тридцатичетырёхлетний Михаил Кержаков провёл в этом сезоне двадцать четыре матча. В шести из них голкипер «Зенита» сохранил свои ворота в неприкосновенности. В восемнадцати других поединках Кержаков пропустил двадцать семь мячей.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги России, опережая ближайшего преследователя в лице ЦСКА на пять зачётных баллов.