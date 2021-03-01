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​«Зенит» назвал сроки восстановления Кержакова

01 Марта 2021, 18:24,

По ходу субботнего матча чемпионата России против «Ростова» Сергею Семаку пришлось менять вратаря по причине травмы Михаила Кержакова. Пресс-служба «Зенита» опубликовала информацию о результатах обследования футболиста. У Кержакова выявили травму медиальной коллатеральной связки колена. На восстановление голкиперу понадобится около четырёх недель.

Тридцатичетырёхлетний Михаил  Кержаков провёл в этом сезоне двадцать четыре матча. В шести из них голкипер «Зенита» сохранил свои ворота в неприкосновенности. В восемнадцати других поединках Кержаков пропустил двадцать семь мячей.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги России, опережая ближайшего преследователя в лице ЦСКА на пять зачётных баллов.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Михаил Кержаков
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