Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Кайо: «Уже привык к позиции центрального защитника»

01 Марта 2021, 15:27,

Футболист «Краснодара» Кайо в интервью клубной пресс-службе поделился своими впечатлениями от перехода на позицию в центр обороны. Раньше бразилец выступал в опорной зоне.

«Сперва было сложновато, всё-таки прежде я никогда не бывал в роли центрального защитника. Но постепенно адаптировался. Этот процесс не был слишком долгим», - приводятся слова Кайо на клубном сайте «быков».

«В целом, уже привык, всё хорошо. Всё как обычно: стараюсь помогать партнёрам и выполнять задачи, поставленные тренером», - добавил футболист.

Всего в этом сезоне Кайо провёл за «Краснодар» двадцать пять матчей во всех соревнованиях. Результативными действиями бразильский защитник не отмечался. Кайо играет за «быков» с лета 2019 года.

С учётом Лиги Европы «Краснодар» в 2021 году провёл уже четыре официальных матча. В них команда один раз сыграла вничью и трижды проиграла.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Краснодар, Кайо
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола