​Кайо: «Уже привык к позиции центрального защитника»

Футболист «Краснодара» Кайо в интервью клубной пресс-службе поделился своими впечатлениями от перехода на позицию в центр обороны. Раньше бразилец выступал в опорной зоне.

«Сперва было сложновато, всё-таки прежде я никогда не бывал в роли центрального защитника. Но постепенно адаптировался. Этот процесс не был слишком долгим», - приводятся слова Кайо на клубном сайте «быков».

«В целом, уже привык, всё хорошо. Всё как обычно: стараюсь помогать партнёрам и выполнять задачи, поставленные тренером», - добавил футболист.

Всего в этом сезоне Кайо провёл за «Краснодар» двадцать пять матчей во всех соревнованиях. Результативными действиями бразильский защитник не отмечался. Кайо играет за «быков» с лета 2019 года.

С учётом Лиги Европы «Краснодар» в 2021 году провёл уже четыре официальных матча. В них команда один раз сыграла вничью и трижды проиграла.