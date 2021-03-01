​Уткин: «Два года назад «Зенит» признал Захаряна бесперспективным. Разобрались»

Василий Уткин высказался по поводу Арсена Захаряна. В воскресном матче Премьер-лиги России против «Ахмата» семнадцатилетний футболист «Динамо» заработал пенальти, а позже и забил гол. «Бело-голубые» отпраздновали победу в Грозном с результатом 2:1.

Уткин отметил, что Захарян на футбольном поле берёт на себя инициативу, а не подыгрывает другим, как часто бывает с молодыми или новыми футболистами. Также известный журналист сообщил, что два года назад Захарян находился на просмотре в «Зените».

«Признали бесперспективным и отправили. Разобрались, в общем», - написал Уткин в своём канале в Telegram.