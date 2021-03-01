​Уткин: «Два года назад «Зенит» признал Захаряна бесперспективным. Разобрались»

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01 Марта 2021, 14:47,
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Василий Уткин высказался по поводу Арсена Захаряна. В воскресном матче Премьер-лиги России против «Ахмата» семнадцатилетний футболист «Динамо» заработал пенальти, а позже и забил гол. «Бело-голубые» отпраздновали победу в Грозном с результатом 2:1.
Уткин отметил, что Захарян на футбольном поле берёт на себя инициативу, а не подыгрывает другим, как часто бывает с молодыми или новыми футболистами. Также известный журналист сообщил, что два года назад Захарян находился на просмотре в «Зените».
«Признали бесперспективным и отправили. Разобрались, в общем», - написал Уткин в своём канале в Telegram.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Зенит, Динамо Москва, Василий Уткин, Арсен Захарян
ай.. утя красаучег.. таких случаев вагон с тележкой.. один тьяго силва чё стоит.. из динамы кстати попёрли лучшего заща мира.. а этому дарованию до лючего - пахать не допахать.. )))