Клубы РПЛ обсуждают изменение формата лимита на легионеров

Группа клубов российской Премьер-лиги задумалась над изменением формата лимита на легионеров. Планируется увеличение количества иностранных футболистов на поле и без ограничения их в заявке, об этом информирует издание «Рейтинг Букмекеров».

Согласно сведениям источника, на рассмотрении находятся два варианта развития событий - десять или двенадцать легионеров без ограничений их появления на поле и ограничением в виде прошлого лимита (формат «6+5»).

В нынешнем сезоне чемпионата России лидирует петербургский «Зенит», набравший 42 балла. Второе место занимает московский ЦСКА с 37 очками. Тройку лидеров замыкает «Сочи» (36).