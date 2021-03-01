Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Клубы РПЛ обсуждают изменение формата лимита на легионеров

01 Марта 2021, 12:14,

Группа клубов российской Премьер-лиги задумалась над изменением формата лимита на легионеров. Планируется увеличение количества иностранных футболистов на поле и без ограничения их в заявке, об этом информирует издание «Рейтинг Букмекеров».

Согласно сведениям источника, на рассмотрении находятся два варианта развития событий - десять или двенадцать легионеров без ограничений их появления на поле и ограничением в виде прошлого лимита (формат «6+5»).

В нынешнем сезоне чемпионата России лидирует петербургский «Зенит», набравший 42 балла. Второе место занимает московский ЦСКА с 37 очками. Тройку лидеров замыкает «Сочи» (36).
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: РПЛ
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Комментарии (1)
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Nicholais
01 Марта 2021, 12:54

Даст тот же сиюминутный результат, что и раньше. Леги = успех в Европе. Но - шлагбаум молодым ребятам. И в то же время, я согласен, что лимит для конкуренции - зло.
Но однако: ориентируясь на "Европейский опыт", где нет лимита на легионеров, мы забываем, что там и нет клубов, получающих фин.поддержку от гос.бюджета. То есть, отменяя лимит на иностранцев, тамошние клубы не закупают 11 готовых легов, а дают шанс и своим ребятам - их потом и продать можно. Смягчите лимит - молодёжь протухнет в ФНЛ, или на скамейке РПЛ.

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