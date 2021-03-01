«Сочи» хочет подписать Романа Ерёменко

Экс-хавбек «Ростова» Роман Ерёменко может вернуться в российскую Премьер-лигу. Как информирует издание «Рейтинг Букмекеров», заинтересованность в подписании 33-летнего полузащитника проявляет «Сочи».

Игрок на прошлой неделе расторг трудовое соглашение с «Ростовом» и по регламенту в течение 30 дней с момента закрытия трансферного окна может заключить контракт с новым клубом.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России опытный полузащитник провел 16 поединков, записав на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.

После 20 туров «Сочи» занимает четвертое место в турнирной таблице.