Сабитов: «Динамо» готово к большим победам по игре, но вопрос в психологии»

Бывший защитник московского «Динамо», экс-тренер грозненского «Ахмата» и нынешний наставник «Риги» Равиль Сабитов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился впечатлениями от матча 20-го тура чемпионата России «Ахмат» – «Динамо» (1:2).

- Получились два разных тайма. В первом футболисты «Ахмата» были тяжёлыми и вялыми, поэтому «Динамо» имело полное преимущество и забило два мяча. Пенальти был справедливым, правила никто не отменял. Это не проблема «Динамо», что Анхель сыграл рукой, прерывая прострел Захаряна.

Всё интересное в матче произошло во втором тайме. Замены Талалаева в перерыве усилили игру «Ахмата». Кроме того, грозненские футболисты получили хорошую взбучку в раздевалке, после чего вышли на второй тайм совсем с другим настроем и полностью захватили инициативу. Агрессивный стиль игры и форсаж в исполнении «Ахмата» ввёл динамовцев в определённый ступор. Они не ожидали от соперника такого сильного давления с большим количеством вертикальных и фланговых передач. Футболисты «Динамо» оказались в психоэмоциональном стрессе, но надо отдать им должное, что они всё-таки справились и сохранили победный счёт.

Шварц не угадал ни с одной заменой. Он выпускал Комличенко с расчётом усилить атаку, чтобы стало легче защитникам «Динамо», но эта замена не сработала абсолютно. Комличенко показывал демонстративное нежелание играть на команду и помогать ей в столь тяжелом матче. Или он затаил какую-то обиду, или ещё что-то. В результате после удаления Тимофеева никак не ощущалось, что «Динамо» имело преимущество в одного игрока на поле.

Игбун должен был проявлять скоростные качества, чтобы убегать за спины защитникам «Ахмата». Но он это не делал, потому что столкнулся с жёсткой агрессией со стороны соперников и растерялся. Нельзя сказать, что усилили игру динамовцев Плиев и Каборе, – они просто вышли на замену как вышли. В такую игру объективно сложнее встроиться именно защитникам и опорникам, поэтому больше претензий к игрокам группы атаки Игбуну и Комличенко, которые не цеплялись за мячи вдали от своих ворот, чтобы оттянуть на себя внимание игроков хозяев.

Но «Динамо» образца первого тайма мне очень понравилось. Хорошо смотрелись молодые воспитанники клуба Грулёв и Захарян, отлично действовали Лесовой и Фомин. Особенно нелегко приходилось Грулёву, которого игроки «Ахмата» постоянно били по ногам, но он всё равно отыграл должным образом. А Захарян в эпизоде со своим голом продемонстрировал сразу несколько элементов своего мастерства: принял мяч в чужой штрафной с уходом в центр, заложил финт, самоотверженно пошёл в подкат против защитника и вратаря соперника и проткнул мяч в створ между ног Шелии.

У «Динамо» интересная, весёлая и подвижная команда, стремящаяся показывать грамотный современный футбол, – сбалансированный и компактный. А «Ахмату» надо играть весь матч с таким настроем, с которым он провёл второй тайм. При этом грозненцам стоит скорректировать свою тактику устрашения с большим количеством фолов, поскольку это может привести к тому, что все его игроки будут «висеть» на карточках или пропускать матчи из-за дисквалификаций.

Бериша становится настоящим лидером «Ахмата», он является футбольным достоянием Чеченской Республики. Это лидер, который тащит команду за собой и умеет делать результат, но, единственное, ему не хватает в атаках конечной точки. Берише надо чаще действовать с мячом внутри чужой штрафной площади, тогда он будет приносить «Ахмату» больше пользы. Высоким и малоподвижным защитникам трудно противодействовать таким невысоким, техничным и подвижным игрокам группы атаки. За счет дриблинга, торможения и изменения направлений Бериша способен здорово терзать команды соперников, у него есть потенциал для зарабатывания большого количества пенальти. Он напоминает мне бывшего нападающего «Динамо» Кирьякова, который за счёт резкой смены направления движения классно ловил соперников на противоходе.

У «Ахмата» заметно прибавил в последнее время Швец. Он прекрасно понимает, что позиция лидера полузащиты команды стала вакантной с уходом Олега Иванова, и он старается её занять. Потому что когда, если не сейчас?

«Динамо» одержало очень важную победу на выезде. Всегда тяжело играть в гостях против «Ахмата», который традиционно силён у себя дома. За победы в Грозном другим командам можно даже давать, условно, не три, а четыре или пять очков. По игре «Динамо» готово к большим победам, но мы пока ещё не знаем психологических особенностей команды Шварца. Сейчас для динамовцев главное ни в коем случае не жать расслабиться после двух побед в новом году. Шапкозакидательство – самая большая проблема российских клубов, которые борются за высокие места. Они могут после удачных матчей против конкурентов терять очки с аутсайдерами из-за недонастроя. Вот и посмотрим, насколько Шварц сможет достучаться до своих футболистов в плане настроя и концентрации.