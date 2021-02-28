Сестра Влашича: «С «Локомотивом» Никола сыграл великолепно»

Сестра полузащитника ЦСКА Николы Влашича, Бланка, оценила игру брата в матче с «Локомотивом» (0:2).

«Никола сыграл отлично. Да, он не забил пенальти — не повезло, но это могло случиться с каждым. Его игра была великолепна!» - цитирует Бланку Влашич sport24.

Стоит отметить, что Никола не реализовал пенальти в матче с «железнодорожниками».

23-летний хорватский полузащитник сыграл двадцать четыре матча за ЦСКА во всех турнирах нынешнего сезона, забил девять голов и отдал шесть голевых передач. Действующее соглашение Влашича с «армейцами» рассчитано до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в тридцать миллионов евро.