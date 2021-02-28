​Уткин высказался о чемпионской гонке в РПЛ

Известный журналист Василий Уткин высказался по поводу чемпионской гонки в Премьер-лиге России. Как мы ранее отмечали, «Зенит» увеличил отрыв от ближайшего преследователя по итогам двадцатого тура, даже несмотря на потерю двух зачётных баллов в поединке против «Ростова».

«Чемпионат России не выигрывается, а проигрывается. «Зенит» оступается. Немедленно проигрывают ЦСКА и «Спартак». Вот так это и происходит», - написал Уткин в своём канале в Telegram.

Напомним, ЦСКА в субботу уступил в дерби «Локомотиву», а «Спартак» в воскресенье в родных стенах проиграл «Рубину».

Отметим, что чемпионом России в двух последних сезонах становился «Зенит».