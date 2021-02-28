​Уткин высказался о чемпионской гонке в РПЛ

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28 Февраля 2021, 16:34,
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Известный журналист Василий Уткин высказался по поводу чемпионской гонки в Премьер-лиге России. Как мы ранее отмечали, «Зенит» увеличил отрыв от ближайшего преследователя по итогам двадцатого тура, даже несмотря на потерю двух зачётных баллов в поединке против «Ростова».
«Чемпионат России не выигрывается, а проигрывается. «Зенит» оступается. Немедленно проигрывают ЦСКА и «Спартак». Вот так это и происходит», - написал Уткин в своём канале в Telegram.
Напомним, ЦСКА в субботу уступил в дерби «Локомотиву», а «Спартак» в воскресенье в родных стенах проиграл «Рубину».
Отметим, что чемпионом России в двух последних сезонах становился «Зенит».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Зенит, ЦСКА Москва, Василий Уткин
А реально, о какой гонке идёт речь? Это не гонка, это прогулка )))
Чемпионат России не выигрывается, а проигрывается
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ай все относительно.. любит утя в последнее время передергивать.. )))