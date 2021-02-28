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Биджиев: «Рондон ещё поможет ЦСКА, но главное, чтоб не поздно»

28 Февраля 2021, 12:12,

Бывший вратарь московских «Локомотива» и ЦСКА Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал дерби этих команд в 20-м туре РПЛ, в котором «железнодорожники» одержали победу со счётом 2:0.

- Команды провели по два разных тайма. До перерыва «Локомотив» играл более быстро и организованно и забил два хороших мяча. В атаке у ЦСКА ничего не получалось, ну и сохраняются у «армейцев» проблемы в обороне. Сказалось отсутствие Акинфеева. Его нахождение на поле очень важно для ЦСКА, поскольку он положительно влияет на партнёров и придаёт своей команде уверенности.

Второй тайм «армейцы» начали здорово, «Локомотив» был вынужден отойти к своей штрафной и обороняться. Как правило, в таких принципиальных матчах большого количества моментов не возникает, и «армейцам» обязательно нужно было забивать пенальти. ЦСКА требовалось вырывать этот матч, поскольку «Зенит» потерял очки, но «армейцы» проиграли по делу. Нельзя сказать, что им не повезло. Результат закономерный. Стоит отметить, что «Локомотив» удачно играет против ЦСКА при Николиче, – два матча и две победы.

- Насколько высоко способен подняться в таблице «Локомотив»?

- Определяющими станут ближайшие матчи «железнодорожников». Через тур им принимать «Сочи», многое будет зависеть от этой встречи. На мой взгляд, «Локомотив» способен ворваться в лидирующую группу, но давайте не будем опережать события и забегать вперёд. В составе «железнодорожников» играет большая группа молодёжи, а молодым футболистам свойственна нестабильность. Они могут один матч провести на высоком уровне, а следующий – заметно хуже.

- Оцените игру Рондона.

- Я помню, как он в своё время выступал в Англии, он определённая величина и усиление для ЦСКА. Но пока Рондон не в своей тарелке, он не до конца адаптировался. Думаю, он ещё поможет «армейцам», но главное, чтоб не поздно.

 
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: ЦСКА Москва, Локомотив Москва, РПЛ, Чемпионат России, Саломон Рондон, Хасанби Биджиев
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