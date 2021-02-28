​Мозес – о пенальти в матче с «Динамо»: «Мяч попал в плечо!»

Игрок «Спартака» Виктор Мозес дал интервью клубной пресс-службе, в котором оценил эпизод с назначенным в ворота команды пенальти в кубковом дерби с «Динамо».

Интересно, что интервью Мозеса на клубном сайте «красно-белых» было опубликовано в одно время с разъяснением эпизода на сайте РФС. По мнению экспертной комиссии, рефери верно назначил пенальти, поскольку мяч попал не в плечо, а в часть руки, играть которой запрещено.

«Мяч попал мне в плечо, а судья посчитал, что если я сделал движение рукой, то нарушил правила. Еще и жёлтую карточку дал. Я не понял этого решения. Поднял я руку или нет - какая разница? Мяч попал в плечо!» - сказал Мозес.

Напомним, что «Спартак» на прошлой неделе уступил «Динамо» с результатом 0:2 и завершил выступления в национальном кубке.