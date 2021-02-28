​В РФС объяснили, почему в эпизоде с рукой Мозеса был пенальти

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28 Февраля 2021, 10:18,
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На сайте РФС появился подробный разбор момента с назначением пенальти в ворота «Спартака» в недавнем кубковом поединке против «Динамо». Тогда Кирилл Левников указал на одиннадцатиметровую отметку, усмотрев игру рукой в штрафной площади со стороны Виктора Мозеса.
В разборе указано, что мяч попал Мозесу не в плечо, а ниже уровня подмышки, то есть в запрещённую область. На видео было наглядно показано, какая часть руки находится в «зелёной зоне», а какая – в «красной».
Отмечается, что Мозес сделал движение в направлении мяча, в результате чего площадь его тела стала неестественно больше.
Напомним, тот матч «Спартак» проиграл с результатом 0:2 и вылетел из Кубка России.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Виктор Мозес
Бред собачий (читай бомжачий). Как вы проецируете мнимую зону подмышек? Художнички от слова худо, какая зеленая зона, какая красная, вы чё, серьёзно???!!! Мяч в плечевую область попал, даже не в край рукава футболки!!! Наша страна никогда не станет лучше, потому, что в ней существуете вы - те, кто всегда гнёт только под себя и для себя!!! Закона для вас не существует, есть только животные потребности!
Рука это зона коромысла, когда правая рука плавно переходит в левую...))) и наоборот...))) При чем тут бомжи??? ...))) При чем животные???...)))
У тебя все сложно с пониманием происходящего вокруг. Если не видишь разницы между животными (зверюшками по простому) и животными потребностями, то остается тебе только посочувствовать. По бомжам - решения принимаются Питерскими, судья был тоже Питерский. Как их фанатской среде называют, не в курсе? Про зону коромысла это ты сам сейчас придумал? )))
Какая-то туфта! Надо вернуться к "истокам" - 1) любая рука в штрафной - пенальти, 2) игровая футболка - с коротким рукавом, любое попадание в рукав - не считается попаданием в руку. И споров станет намного меньше!