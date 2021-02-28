​В РФС объяснили, почему в эпизоде с рукой Мозеса был пенальти

На сайте РФС появился подробный разбор момента с назначением пенальти в ворота «Спартака» в недавнем кубковом поединке против «Динамо». Тогда Кирилл Левников указал на одиннадцатиметровую отметку, усмотрев игру рукой в штрафной площади со стороны Виктора Мозеса.

В разборе указано, что мяч попал Мозесу не в плечо, а ниже уровня подмышки, то есть в запрещённую область. На видео было наглядно показано, какая часть руки находится в «зелёной зоне», а какая – в «красной».

Отмечается, что Мозес сделал движение в направлении мяча, в результате чего площадь его тела стала неестественно больше.

Напомним, тот матч «Спартак» проиграл с результатом 0:2 и вылетел из Кубка России.