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У «Зенита» самый отрицательный трансферный баланс: Сколько потратили клубы РПЛ за пять лет

27 Февраля 2021, 22:00,

Недавно эксперты из CIES Football Observatory опубликовали исследование, в котором был рассмотрен трансферный баланс клубов из топ-5 европейских лиг за последние пять лет. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило проделать то же самое для действующих клубов Премьер-лиги России. Сколько же российские клубы тратили и зарабатывали на трансферном рынке за период с лета 2016-го года? Разобраться в этом нам, как всегда, поможет авторитетный портал transfermarkt.

Трансферные показатели клубов РПЛ с лета 2016 года

Клуб

Потрачено

млн евро

Заработано

млн евро

Самый дорогой

купленный

Самый дорогой

проданный

Баланс

млн евро
Зенит 258,8 188,45 Малком - 40 Халк - 55,8 -70,35
Спартак 120,95 60,95 Тиль - 16 Промес - 21 -60
Динамо М 64,81 9,65 Филипп - 20 Зобнин - 3 -55,16
Локомотив 64,99 19,57 Крыховяк - 12 Миранчук - 14,5 -45,42
Краснодар 88,99 52,8 Кабелла - 12 Смолов - 9 -36,19
Сочи 15,85 0 Мевля - 4 - -15,85
Рубин 64,63 56,6 Лестьенн, Рочина - 10 Азмун - 12 -8,03
Ахмат 17,45 15,2 Бериша - 2,5 Кузяев - 4 -2,25
Арсенал 4,628 3 Ткачёв - 2 Лесовой - 1,8 -1,628
Урал 3,397 2,435 Араторе - 0,65 Жуков, Лунгу - 1 -0,962
Ротор 0,232 0,22 Чондрич - 0,122 Ненахов - 0,22 -0,012
Химки 0,043 0,466 Балахонцев - 0,03 Полярус - 0,33 +0,423
Тамбов 0 1,895 - Обухов - 0,7 +1,895
ЦСКА 63,4 69,69 Влашич, 15,7 Головин - 30 +6,29
Уфа 5,97 26,8 Фатаи - 1,3 Обляков - 4 +20,83
Ростов 27,32 50,1 Алмквист - 3,75 Мевля - 8 +22,75

 

Вряд ли кого-то слишком удивляет тот факт, что самый отрицательный баланс по итогам трансферной работы за последние пять лет имеет «Зенит». Имея солидные возможности на рынке, питерский клуб потратил на новичков чуть более четверти миллиарда евро. Впрочем, «сине-бело-голубые» неплохо и заработали на продажах. Чего стоит трансфер Халка почти за 56 миллионов евро.

Если вынести «Зенит» за скобки, то «Спартак» является единственным клубом Премьер-лиги, который за последние пять лет потратил на трансферы больше сотни миллионов евро. Самой дорогой оказалась покупка Гуса Тиля, правда, вложенные 16 миллионов евро себя не оправдали. Во всяком случае, пока что. Трансферный баланс «красно-белых» за пятилетку составляет минус шестьдесят миллионов.

Тройку команд Премьер-лиги с наиболее отрицательным трансферным балансом за пять лет замыкает московское «Динамо». «Бело-голубые» не так много зарабатывали на продажах своих игроков, но на уровне РПЛ тратили прилично – почти как московский «Локомотив».

Что касается положительного трансферного баланса, то похвастаться таковым за последние пять лет могут только пять команд Премьер-лиги – «Химки», «Тамбов», ЦСКА, «Уфа» и «Ростов». Если говорить о московских «армейцах», то львиную долю их заработка на трансферах занимает сделка по переходу в «Монако» Александра Головина.

«Уфа» за пять лет тратила на трансферы не так много, зато на продажах игроков заработала почти 27 миллионов евро. Лучший баланс у «Ростова» - плюс 22,75 миллиона.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Зенит, ЦСКА Москва, Локомотив Москва, Рубин, Динамо Москва, Краснодар, Ростов, Урал, Уфа, Арсенал Тула, Ахмат, Химки, Сочи, Тамбов, Ротор
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Комментарии (4)
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0
Николаев Алексей
27 Февраля 2021, 23:40

Зенит с приходом Медведева идет уверенно - на дно!

0
Юбор
27 Февраля 2021, 23:34

Хуже Зенита дела ведёт только Газпром.

0
edwardcalin
27 Февраля 2021, 22:24
Только с рукоблудом повезло.
0
Zenituwka
27 Февраля 2021, 22:05

Имея такое придурковатое руководство и никакущего тренера это было понятно.

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