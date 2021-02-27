​Тино Коста: «Уверен, Промес может помочь «Спартаку» снова стать чемпионом»

Бывший игрок «Спартака» Тино Коста в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался по поводу возвращения в команду Куинси Промеса.

«Промес может помочь «Спартаку» снова стать чемпионом. Куинси – прекрасный игрок, он показал это и в «Севилье», и в «Аяксе», хоть и были трудности. У меня остались о нём только тёплые воспоминания. Мы играли вместе, когда он только пришёл в «Спартак». Уверен, что он может помочь «Спартаку» снова стать чемпионом», - сказал Коста корреспонденту Сергею Румянцеву.

В воскресенье, двадцать восьмого февраля, «Спартак» сыграет на своём поле против «Рубина» в двадцатом туре РПЛ.