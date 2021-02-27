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​Рахимов: «Урунов во многих моментах играл так, как нужно ему, а не команде»

27 Февраля 2021, 17:19,

Рулевой «Уфы» Рашид Рахимов высказался по поводу Остона Урунова. Вернувшийся в уфимский клуб из «Спартака» полузащитник отыграл один тайм в проигранном субботнем матче Премьер-лиги против «Химок» (1:2).

«Урунов пока ещё не полностью знает, что мы делаем на поле. Сегодня во многих моментах он играл так, как нужно ему, а не команде. Это нормально, мы будем с ним разговаривать, чтобы он мог девяносто минут выполнять свои функции», - рассказал Рахимов журналистам.

После двадцати туров Премьер-лиги «Уфа» занимает предпоследнее место в турнирной таблице, опережая только «Тамбов» да и то - по дополнительным показателям.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Уфа, Рашид Рахимов, Остон Урунов
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Комментарии (1)
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779
27 Февраля 2021, 17:31

И в Спартаке он делал тоже самое. Индивидуальная игра ради самой индивидуальной игры.

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