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Аленичев: «Шансы ЦСКА и «Краснодара» на второе место предпочтительнее, чем у «Спартака»

27 Февраля 2021, 10:14,

Экс-рулевой московского «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о борьбе за чемпионство и призовые места в российской Премьер-лиге.

«Фаворитами в борьбе за второе место мне видятся ЦСКА и «Краснодар». Их шансы предпочтительнее, чем у «Спартака».

«Зенита» чемпионство упускать он не должен. Задел есть», - передает слова специалиста издание «Плеймейкер».

По итогам 19 туров «Зенит», набрав 41 очко, лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. Вторую строчку занимает ЦСКА (37), а третьим идет «Спартак» (35). Что касается «Краснодара», то подопечные Мурада Мусаева с 30 баллами занимают седьмое место.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, ЦСКА Москва, Краснодар, Дмитрий Аленичев
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