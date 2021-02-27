Журналист: «Черчесов - один из возможных вариантов «Спартака», но есть и другие»

Известный журналист Сергей Егоров поделился мнением о том, кто займет пост главного тренера московского «Спартака» после ухода Доменико Тедеско. Ранее немецкий специалист заявил, что не станет продлевать контракт с клубом.

«Черчесов - один из возможных вариантов. Но есть и другие. Возможно, уже на этой неделе расскажу, какие есть варианты у «Спартака», - заявил журналист на канале «Футбольный Биги» в Youtube.

Напомним, что действующее трудовое соглашение Тедеско с «красно-белыми» истекает грядущим летом.

По итогам 19 туров чемпионата России «Спартак» набрал 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Московский клуб отстает от лидирующего «Зенита» на шесть баллов.