Дюпин: «Я родился и вырос в Сибири, поэтому холода – нормальное явление зимой»

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27 Февраля 2021, 00:55,
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Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин рассказал об отношении к холодной погоде.
«Я сибиряк, родился и вырос в Сибири, поэтому холода - нормальное явление зимой, летом будет тепло по всей России», - приводит слова Дюпина пресс-служба «Рубина».
32-летний уроженец Барнаула сыграл шестнадцать матчей за казанский клуб во всех турнирах нынешнего сезона, в которых пропустил двадцать один гол.
Уже завтра, 28 февраля, «Рубин» в рамках двадцатого тура российской Премьер-лиги сыграет на выезде против московского «Спартака», стартовый свисток о начале встречи запланирован на 14:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Рубин, Юрий Дюпин