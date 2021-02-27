Дюпин: «Я родился и вырос в Сибири, поэтому холода – нормальное явление зимой»

Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин рассказал об отношении к холодной погоде.

«Я сибиряк, родился и вырос в Сибири, поэтому холода - нормальное явление зимой, летом будет тепло по всей России», - приводит слова Дюпина пресс-служба «Рубина».

32-летний уроженец Барнаула сыграл шестнадцать матчей за казанский клуб во всех турнирах нынешнего сезона, в которых пропустил двадцать один гол.

Уже завтра, 28 февраля, «Рубин» в рамках двадцатого тура российской Премьер-лиги сыграет на выезде против московского «Спартака», стартовый свисток о начале встречи запланирован на 14:00 по московскому времени.