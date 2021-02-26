Махатадзе – о причинах перехода в «Ростов»: «Это мой родной город»

Полузащитник Георгий Махатадзе рассказал о переходе в «Ростов».

«Конечно же, сразу решил, что поеду. Во-первых, это мой родной город. Во-вторых, Саша Долгов, с которым мы хорошо общаемся, многое рассказал мне про коллектив и про работу с Карпиным», - приводит слова Махатадзе пресс-служба «Ростова».

Предыдущим клубом 22-летнего полузащитника была «Казанка», которую он покинул на правах свободного агента. В нынешнем сезоне Махатадзе сыграл пятнадцать матчей в ПФЛ, забил семь голов и отдал четыре голевые передачи.

Георгий является воспитанником «Локомотива», но за основную команду «железнодорожников» сыграл лишь один матч.