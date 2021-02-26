Шварц: «Встреча со «Спартаком» показала, что игроки в обойме конкурентоспособные»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на клубном канале в YouTube поделился мнением о попытке приобрести у «Спартака» Зелимхана Бакаева.

- Вчера в аренду ушел Антон Терехов. Почему выбор пал именно на него?

- Я считаю, что для любого футболиста важно иметь игровую практику, поэтому клуб принял такое решение, чтобы предоставить Антону Терехову игровую практику до конца сезона, он будет в «Тамбове».

- «Динамо» - единственный клуб, который сейчас находится в Турции, а не России. Почему приняли решение на этой неделе тренироваться здесь?

- Я разговаривал с людьми, у которых есть опыт подготовки на таких тренировочных сборах именно в зимний период времени. Мы приняли такое решение тренироваться здесь. По поводу игры с «Ахматом» мы понимаем, что температура там будет достаточно приемлемой, будет достаточно тепло. Было принято такое решение провести сбор перед игрой с «Ахматом» здесь.

- СМИ вчера писали, что «Динамо» хотело купить у «Спартака» Зелимхана Бакаева. Действительно ли вы пытались его приобрести?

- В первую очередь стоит сказать, что есть две составляющих в покупке нового игрока. Он нас должен устраивать с точки зрения качества показываемой игры. Второй момент - это финансовые условия, они тоже должны соответствовать. А по поводу новых игроков, та встреча со «Спартаком» показала, что игроки, которые у нас есть в обойме, полностью устраивают и конкурентоспособные.