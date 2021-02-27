«Спартак» вернул Промеса с Гулиевым и не продал Бакаева, форвард «Зенита» – главная цель «Севильи»: Трансферы и слухи недели

Зимнее трансферное окно РПЛ официально закрылось в полночь на 26 февраля. Можно спокойно подвести итоги, отметив самые интересные аренды и переходы. Далее остаётся только обсуждать слухи, до лета составы команд РПЛ не изменятся. Хотя и слухи – это интересно, чемпионаты топ-5 соврать не дадут. Столько громких новостей летит из Европы со времени закрытия трансферного окна, что только успевай обрабатывать информацию. «Евро-футбол.ру» собрал всё самое интересное за последнюю неделю февраля в традиционном дайджесте.

Российская премьер-лига

«Спартак» - хэдлайнер последнего дня дозаявок

Если бы не «Спартак», то закрытие трансферного окна прошло без «огонька». Только «красно-белые» и дарили разнообразные новости, разбавляя ленту каждым шагом Куинси Промеса. Да, голландец вернулся в стан московского «Спартака». То, о чём так давно говорили, случилось официально. Руководство «красно-белых» утверждает, что цену удалось сбить с 15 до 8,5 миллионов евро, а инициатива в трансфере исходила лично от Промеса. Куинси в итоге выбрал 24-й номер и заявил, что готов снова сделать «Спартак» чемпионом.

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Хватало интересных новостей от «Спартака» и по другим темам. После трансфера Промеса «красно-белые» отзаявили Педро Рошу, освободив место легионера в заявке, и тут же пошли новости о переговорах с «Динамо». «Бело-голубые» хотели выкупить Зелимхана Бакаева, на чью позицию и приобретён Промес. «Спартак» согласился продать полузащитника, но в цене команды так и не сошлись. За сутки сделку провернуть не удалось. Зато «Спартак» очень быстро достал из «загажника» Аяза Гулиева, заявив его за вторую команду. Скандальный полузащитник возвращён к тренировкам с командой, так что весной мы сможем вновь его увидеть в красно-белой форме.

Краснодарские страдания

Сначала о хорошем. Единственное, что у «Краснодара» получилось на прошлой неделе, так это арендовать двух футболистов. Камерунского защитника «Монпелье» Амбруаза Ойонго, выписанного на замену травмированному Кристиану Рамиресу, и голкипера «Ростова» Егора Бабурина, который добавит конкуренции Городову и Агкацеву на время травмы Матвея Сафонова. А теперь о плохом. Во-первых, «Краснодар» бесславно вылетел из Лиги Европы.

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Теперь к трансферам. Во-вторых, лучший бомбардир чемпионата Турции «быкам» отказал. С «Хатайспором» вроде «Краснодар» договорился, но личный контракт Аарон Бупендза отверг. Причины – финансы и слабость лиги. 24-летний габонец в РПЛ ехать отказался. И ещё одна новость со знаком минус раскручена инсайдерами. Они утверждают, что Сафонов и Уткин не играют совсем не из-за травм, а из-за того что попросили увеличить зарплату. «Краснодар» ответил отказом, те отреагировали без положительных эмоций и включились дисциплинарные меры. Мусаев, правда, подобную информацию отметает.

Европейские чемпионаты

Трансферы, связанные с «Зенитом»

Немного неожиданное размещение «Зенита», но питерцы косвенно замешаны в обоих трансферных сагах. Первая касается чемпиона России напрямую. В Испании сообщили, что «Севилья» главной трансферной целью на лето видит форварда питерской команды – Сердара Азмуна. Кандидатуру якобы даже одобрил спортивный директор нервионцев Мончи, а руководство выделило на трансфер 20 миллионов евро. Испанцы делают упор на контракте Сердара Азмуна, истекающем через полтора года. Намекают, что иранцу пора пробовать себя в серьёзном чемпионате.

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Ещё конкретнее действует «Порту», который вновь увёл у «Зенита» атакующего полузащитника. Сначала колумбиец Луис Диас выбрал Португалию вместо России, а теперь его примеру последовал Пепе. Правда, Луис Диас к трансферу в «Зенит» был гораздо ближе, там уже и о сумме договорились, а бразилец скорее входил в список желаемых трансферов «Зенита», но сам думал лишь о клубах АПЛ, которые мелькали в новостях рядом с его фамилией. В итоге же всё гораздо скромнее. «Порту» приобрёл Пепе за 15 млн евро, к новой команде бразилец присоединится первого июля.