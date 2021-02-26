Денис Попов: «Когда-то и Акинфеев первый раз вышел на замену, а сейчас шанс для других вратарей ЦСКА»

Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился своим мнением о вратарской ситуации в «армейском» клубе накануне дерби «красно-синих» с «Локомотивом». Напомним, что Игорь Акинфеев был изолирован от остальной команды ЦСКА из-за симптомов ОРВИ.

- Чего ожидаете от матча на «РЖД Арене»?

- Будет интересная и тяжёлая игра. Это дерби, а в дерби шансы всегда 50 на 50. Здесь нет разницы, какие места занимают команды, – первые или последние. Между ЦСКА и «Локомотивом» принципиальное противостояние идёт уже на протяжении многих лет с начала 2000-х.

- Что значит для «армейцев» отсутствие заболевшего Акинфеева?

- Я думаю, это серьёзная потеря. Акинфеев для ЦСКА даже больше, чем полкоманды. Но тренер по вратарям и те голкиперы, которые находятся в клубе, не зря же свои деньги получают. Когда-то и Акинфеев был вторым вратарём, а потом ему предоставили шанс, выпустив на замену, и до сих пор его никто сменить не может. Так и сейчас – другим вратарям надо выходить и доказывать. Акинфеев объективно близится к завершению карьеры, и ЦСКА давно ищет ему достойную замену. Шанс – он не получка, не аванс, выпадает только раз. Воспользуется им кто-то или нет, зависит от самого футболиста.

- ЦСКА экстренно вернул из аренды Помазуна. Ему будет не хватать взаимопонимания с партнёрами на поле?

- Тренер по вратарям разберётся. Ему на месте виднее, кто, как, когда и зачем. В том, что он нормально подготовит Помазуна и других «армейских» вратарей морально, физически, теоретически и тактически, я не сомневаюсь.