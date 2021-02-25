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«Уфа» и «Ростов» обменялись футболистами

25 Февраля 2021, 23:18,

«Уфа» и «Ростов» обменялись футболистами.

Как сообщает пресс-служба ростовчан, защитник Константин Плиев, проводивший нынешний сезон в аренде в «Уфе», заключил с башкирским клубом полноценный контракт. В «Ростов» же перешёл полузащитник Кирилл Фольмер. Соглашение 21-летнего футболиста с новым клубом рассчитано на пять лет.

Фольмер принял участие в пятнадцати матчах «Уфы» во всех турнирах нынешнего сезона, но голевыми действиями не отметился.

Что касается Плиева, то 24-летний россиянин сыграл девять матчей в российской Премьер-лиге в сезоне-2020/21, не отметившись голевыми действиями.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ростов, Уфа, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021, Константин Плиев, Кирилл Фольмер
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