«Уфа» и «Ростов» обменялись футболистами.

Как сообщает пресс-служба ростовчан, защитник Константин Плиев, проводивший нынешний сезон в аренде в «Уфе», заключил с башкирским клубом полноценный контракт. В «Ростов» же перешёл полузащитник Кирилл Фольмер. Соглашение 21-летнего футболиста с новым клубом рассчитано на пять лет.

Фольмер принял участие в пятнадцати матчах «Уфы» во всех турнирах нынешнего сезона, но голевыми действиями не отметился.

Что касается Плиева, то 24-летний россиянин сыграл девять матчей в российской Премьер-лиге в сезоне-2020/21, не отметившись голевыми действиями.