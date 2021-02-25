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«Урал» объявил об аренде голкипера «Рубина» Коновалова

25 Февраля 2021, 22:40,

«Урал» объявил об аренде голкипера «Рубина» Ивана Коновалова.

Как сообщает пресс-служба клуба из Екатеринбурга, соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. Коновалов будет выступать за «Урал» под 28-м номером.

«Приветствуем Ивана в своих рядах! Желаем продуктивной работы на тренировках, хорошей игры и прогресса!» - говорится в заявлении «Урала».

26-летний голкипер не выходил на поле в нынешнем сезоне.

Напомним, что ранее ЦСКА отозвал из аренды голкипера Илья Помазуна, это связано с заражением Игоря Акинфеева коронавирусом.

После девятнадцати туров «Урал» занимает двенадцатое место в турнирной таблице чемпионата России.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рубин, Урал, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021, Иван Коновалов
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