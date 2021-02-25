«Урал» объявил об аренде голкипера «Рубина» Коновалова

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25 Февраля 2021, 22:40,
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«Урал» объявил об аренде голкипера «Рубина» Ивана Коновалова.
Как сообщает пресс-служба клуба из Екатеринбурга, соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. Коновалов будет выступать за «Урал» под 28-м номером.
«Приветствуем Ивана в своих рядах! Желаем продуктивной работы на тренировках, хорошей игры и прогресса!» - говорится в заявлении «Урала».
26-летний голкипер не выходил на поле в нынешнем сезоне.
Напомним, что ранее ЦСКА отозвал из аренды голкипера Илья Помазуна, это связано с заражением Игоря Акинфеева коронавирусом.
После девятнадцати туров «Урал» занимает двенадцатое место в турнирной таблице чемпионата России.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Рубин, Урал, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021, Иван Коновалов