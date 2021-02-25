Бакаев не перейдёт в «Динамо»

Полузащитник Зелимхан Бакаев останется в «Спартаке».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», россиянин не перейдёт в московское «Динамо» в зимнее трансферное окно.

Напомним, что ранее о переговорах между московским клубами сообщил журналист Нобель Арустамян в своём телеграм-канале.

24-летний Бакаев сыграл двадцать один матч за «красно-белых» во всех турнирах нынешнего сезона, забил один гол и отдал семь голевых передач. Действующее соглашение Зелимхана с московским «Спартаком» рассчитано до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в семь с половиной миллионов евро.