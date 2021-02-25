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​Арбитр Казарцев рассказал, какой самый крутой подарок получал от клуба

25 Февраля 2021, 19:49,

Арбитр Василий Казарцев в интервью «Спорт-Экспрессу» ответил на вопрос, какой самый крутой подарок он получал от клуба.  По словам Казарцева, это был подарок от «Динамо» - фарфоровая статуэтка Льва Яшина.

Василий Казарцев известен главным образом по своим ошибкам в прошлогодних матчах российского чемпионата. Особняком стал августовский поединок Премьер-лиги между «Спартаком» и «Сочи», когда арбитр ошибочно назначил одиннадцатиметровый, который помог сочинцам увезти из российской столицы один зачётный балл.

Ранее Казарцев рассказывал о том, как он проходил проверку на детекторе лжи вскоре после матча «Спартак» - «Сочи».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Динамо Москва, Лев Яшин, Василий Казарцев
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