​Арбитр Казарцев рассказал, какой самый крутой подарок получал от клуба

Арбитр Василий Казарцев в интервью «Спорт-Экспрессу» ответил на вопрос, какой самый крутой подарок он получал от клуба. По словам Казарцева, это был подарок от «Динамо» - фарфоровая статуэтка Льва Яшина.

Василий Казарцев известен главным образом по своим ошибкам в прошлогодних матчах российского чемпионата. Особняком стал августовский поединок Премьер-лиги между «Спартаком» и «Сочи», когда арбитр ошибочно назначил одиннадцатиметровый, который помог сочинцам увезти из российской столицы один зачётный балл.

Ранее Казарцев рассказывал о том, как он проходил проверку на детекторе лжи вскоре после матча «Спартак» - «Сочи».