Андрес Понсе: «Три года играю в чемпионате России, знаю, что, скорее всего, поле будет в плохом состоянии»

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25 Февраля 2021, 19:20,
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Нападающий «Ротора» Андрес Понсе на клубном канале в YouTube поделился мнением о зимних сборах и матче с «Тамбовом».
- О подготовке:
- Безусловно, мы провели хороший этап подготовки в Турции, а теперь необходимо сконцентрироваться на чемпионате, на оставшихся играх.
- О физическом состоянии:
- Что касается моего физического состояния, оно прекрасно. Я чувствую себя хорошо, каждый день тренировался. Тренировки - это моя работа, я хочу помогать своей команде и быть максимально полезным.
- О матчах при минусовой температуре:
- Безусловно, это не добавляет плюсов - играть в такой холод, но это чемпионат России, здесь минусовые температуры - это нормально. Я уже три года играю в чемпионате России, поэтому могу сказать, что имею небольшой опыт таких игр и знаю, что, скорее всего, поле будет в плохом состоянии, но мы профессионалы, футболисты. Нам необходимо быть готовыми даже к таким условиям.
- О грядущем матче с «Тамбовом»:
- Любая игра непростая, в том числе игра с «Тамбовом» будет сложной. Но нам необходимо играть агрессивно каждый матч.
- О целях на остаток сезона:
- Да, безусловно, я хочу забивать в каждом матче и настраиваюсь на это. Это вполне нормально - забивать в каждом матче, но на самом деле это крайне тяжело, тем не менее, буду пытаться.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ротор, Андрес Понсе