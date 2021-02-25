Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Андрес Понсе: «Три года играю в чемпионате России, знаю, что, скорее всего, поле будет в плохом состоянии»

25 Февраля 2021, 19:20,

Нападающий «Ротора» Андрес Понсе на клубном канале в YouTube поделился мнением о зимних сборах и матче с «Тамбовом».

- О подготовке:

- Безусловно, мы провели хороший этап подготовки в Турции, а теперь необходимо сконцентрироваться на чемпионате, на оставшихся играх.

- О физическом состоянии:

- Что касается моего физического состояния, оно прекрасно. Я чувствую себя хорошо, каждый день тренировался. Тренировки - это моя работа, я хочу помогать своей команде и быть максимально полезным.

-  О матчах при минусовой температуре:

- Безусловно, это не добавляет плюсов - играть в такой холод, но это чемпионат России, здесь минусовые температуры - это нормально. Я уже три года играю в чемпионате России, поэтому могу сказать, что имею небольшой опыт таких игр и знаю, что, скорее всего, поле будет в плохом состоянии, но мы профессионалы, футболисты. Нам необходимо быть готовыми даже к таким условиям.

- О грядущем матче с «Тамбовом»:

- Любая игра непростая, в том числе игра с «Тамбовом» будет сложной. Но нам необходимо играть агрессивно каждый матч.

- О целях на остаток сезона:

- Да, безусловно, я хочу забивать в каждом матче и настраиваюсь на это. Это вполне нормально - забивать в каждом матче, но на самом деле это крайне тяжело, тем не менее, буду пытаться.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ротор, Андрес Понсе
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