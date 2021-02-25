​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки

До возобновления чемпионата России остаются считанные часы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» уже делилось своими мыслями по поводу того, кому же достанется титул Премьер-лиги. Теперь пора поговорить о командах, которые будут бороться за получение путёвок в еврокубки.

Для начала нужно разобраться, каким будет представительство России в следующем евросезоне. Потеря шестой позиции в таблице коэффициентов УЕФА начнёт сказываться как раз с сезона 2021/2022, плюс добавляется новый турнир – Лига конференций.

Итак, в Лиге чемпионов ввиду отката на седьмое место в таблице коэффициентов Россию представят два клуба вместо трёх. Чемпион отправится сразу в групповой этап, а вице-чемпиону для попадания в основную сетку нужно будет преодолеть два этапа – третий раунд квалификации и раунд плей-офф.

Лига Европы теперь повысится в статусе из-за появления третьего еврокубкового турнира. От России билет в Лигу Европы получит только одна команда – обладатель национального кубка. Если он пройдёт в Лигу чемпионов через чемпионат, то путёвка перейдёт в третьему месту российской Премьер-лиги. Российский клуб отправится сразу в групповой этап Лиги Европы.

Новым турниром станет Лига конференций. Здесь Россия получит две путёвки, которые изначально рассчитаны на команды, которые займут в Премьер-лиге третье и четвёртое места. Если же по итогам розыгрыша Кубка России третье место российского чемпионата отправится в Лигу Европы, то в Лигу конференций отправятся четвёртая и пятая команды РПЛ. Всё предельно просто.

В материале о чемпионе Премьер-лиги мы сделали прогноз о том, что титул снова завоюет «Зенит». Даже с учётом отсутствия тактической гибкости команда Сергея Семака превосходит конкурентов, испытывающих трудности. То есть прямую путёвку в групповой этап Лиги чемпионов, на наш взгляд, завоюет «Зенит».

Кто же станет вторым участником Лиги чемпионов и сыграет в квалификации? Вероятно, основная борьба развернётся между ЦСКА и «Спартаком», которые сейчас занимают второе и третье места в таблице. Всё-таки «Сочи», «Ростов» и «Динамо» до Лиги чемпионов по кадровому потенциалу на сегодняшний день не дотягивают, а отставшие «Краснодар» и «Локомотив» имеют игровые проблемы и вряд ли весной будут стабильно побеждать.

Если говорить о борьбе ЦСКА и «Спартака», то шансы команд финишировать на второй позиции примерно равны, ведь между ними сейчас всего два очка. И всё же если делать прогноз, то мы отдадим второе место «армейцам». Команда Виктора Ганчаренко более сыграна, плюс она смогла точечно усилить состав за счёт Эмиля Бохинена и Саломона Рондона. Если ЦСКА решит проблему со стабильностью и перестанет регулярно транжирить очки в играх с командами из нижней части таблицы, то команда должна получить путёвку в квалификацию Лиги чемпионов.

«Спартаку» же лучше подумать о том, как не выпасть из тройки. На сегодняшний день команда Доменико Тедеско смотрится откровенно слабо, и приход Куинси Промеса, мало забивавшего в этом сезоне и не игравшего целый месяц, вряд ли даст моментальный эффект. «Спартаку» явно не хватает класса, и это заметно. Пропуская гол, команда оказывается в ступоре. Сложно представить «красно-белых» в Лиге чемпионов.

Что касается мест в Лиге Европы и Лиге конференций, то здесь делать прогноз очень сложно. «Зенит» вылетел из Кубка России, поэтому вероятность того, что в Лигу Европы отправится обладатель Кубка России, а не третья команда Премьер-лиги, существенно выросла. Скорее всего, «Спартак» без еврокубков не останется. На оставшиеся путёвку или путёвки – смотря как завершится розыгрыш национального кубка - будут претендовать «Сочи», «Ростов», «Динамо» «Краснодар» и «Локомотив». А вот «Рубин» и «Ахмат», которые тоже находятся не так далеко от потенциальной еврокубковой зоны, вряд ли надеются получить билет в Европу.