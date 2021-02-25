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​Промес ответил на вопрос о возможности получения российского гражданства

25 Февраля 2021, 18:58,

Куинси Промес в четверг официально стал футболистом «Спартака», поставив подпись под трудовым соглашением сроком на три с половиной года. На пресс-конференции у Промеса спросили, интересен ли ему вариант с получением паспорта гражданина России.

«Был бы выбор, почему нет? В сердце я уже русский, а бумага – это другое», - высказался Промес, общаясь с журналистами.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть зачётных баллов. Ближайшим соперником «красно-белых» станет «Рубин» двадцать восьмого февраля.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Куинси Промес
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