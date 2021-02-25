​Бабурин перешёл в «Краснодар»

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25 Февраля 2021, 17:40,
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Проблемы во вратарской линии вынудили «Краснодар» искать усиление перед закрытием зимнего трансферного окна. Клуб арендовал у «Ростова» голкипера Егора Бабурина. Как сообщается на сайте «быков», соглашение рассчитано до конца весны.
В нынешнем сезоне двадцатисемилетний Бабурин провёл за «Ростов» четыре матча в чемпионате России. В одном из них Егор сохранил свои ворота на замке, а в трёх других пропустил четыре мяча.
«Краснодар» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России после девятнадцати сыгранных туров. Ближайший матч «быки» проведут двадцать восьмого февраля – против «Урала».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Краснодар, Ростов, Трансферы футбола - зима 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021, Егор Бабурин