​Бабурин перешёл в «Краснодар»

Проблемы во вратарской линии вынудили «Краснодар» искать усиление перед закрытием зимнего трансферного окна. Клуб арендовал у «Ростова» голкипера Егора Бабурина. Как сообщается на сайте «быков», соглашение рассчитано до конца весны.

В нынешнем сезоне двадцатисемилетний Бабурин провёл за «Ростов» четыре матча в чемпионате России. В одном из них Егор сохранил свои ворота на замке, а в трёх других пропустил четыре мяча.

«Краснодар» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России после девятнадцати сыгранных туров. Ближайший матч «быки» проведут двадцать восьмого февраля – против «Урала».