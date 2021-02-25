Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Бабурин перешёл в «Краснодар»

25 Февраля 2021, 17:40,

Проблемы во вратарской линии вынудили «Краснодар» искать усиление перед закрытием зимнего трансферного окна. Клуб арендовал у «Ростова» голкипера Егора Бабурина. Как сообщается на сайте «быков», соглашение рассчитано до конца весны.

В нынешнем сезоне двадцатисемилетний Бабурин провёл за «Ростов» четыре матча в чемпионате России. В одном из них Егор сохранил свои ворота на замке, а в трёх других пропустил четыре мяча.

«Краснодар» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России после девятнадцати сыгранных туров. Ближайший матч «быки» проведут двадцать восьмого февраля – против «Урала».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Краснодар, Ростов, Трансферы футбола - зима 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021, Егор Бабурин
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
«Краснодар» уступил загребскому «Динамо» в плей-офф Лиги Европы, дома пропустив трижды
«Краснодар» уступил загребскому «Динамо» в плей-офф Лиги Европы, дома пропустив трижды


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола