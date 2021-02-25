​Промес – об уголовном деле: «Обвинения ложные»

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25 Февраля 2021, 17:24,
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Во время пресс-конференции по случаю своего возвращения в «Спартак» Куинси Промес получил вопрос по поводу уголовного дела, фигурантом которого он является. Как известно, футболиста обвиняют в нанесении ножевого ранения.
Промес сообщил журналистам, что обвинения в его адрес являются ложными. По словам футболиста, пресса раздула ту ситуацию, поскольку общественность любит такие истории негативного характера.
Куинси Промес будет выступать за «Спартак» с номером 24 на футболке. Голландский нападающий вернулся в московский клуб спустя два с половиной года после ухода.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Куинси Промес
Рафик был чистой воды невиноуный))
Лан, Промес, у нас главное мемчики не постить, всё остальное - можно))