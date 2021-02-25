​Промес – об уголовном деле: «Обвинения ложные»

Во время пресс-конференции по случаю своего возвращения в «Спартак» Куинси Промес получил вопрос по поводу уголовного дела, фигурантом которого он является. Как известно, футболиста обвиняют в нанесении ножевого ранения.

Промес сообщил журналистам, что обвинения в его адрес являются ложными. По словам футболиста, пресса раздула ту ситуацию, поскольку общественность любит такие истории негативного характера.

Куинси Промес будет выступать за «Спартак» с номером 24 на футболке. Голландский нападающий вернулся в московский клуб спустя два с половиной года после ухода.