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​Промес – об уголовном деле: «Обвинения ложные»

25 Февраля 2021, 17:24,

Во время пресс-конференции по случаю своего возвращения в «Спартак» Куинси Промес получил вопрос по поводу уголовного дела, фигурантом которого он является. Как известно, футболиста обвиняют в нанесении ножевого ранения.

Промес сообщил журналистам, что обвинения в его адрес являются ложными. По словам футболиста, пресса раздула ту ситуацию, поскольку общественность любит такие истории негативного характера.

Куинси Промес будет выступать за «Спартак» с номером 24 на футболке. Голландский нападающий вернулся в московский клуб спустя два с половиной года после ухода.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Куинси Промес
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Комментарии (1)
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White_Shark
25 Февраля 2021, 17:30

Рафик был чистой воды невиноуный))
Лан, Промес, у нас главное мемчики не постить, всё остальное - можно))

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