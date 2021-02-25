​Промес: «Я приехал, чтобы усложнить Дзюбе жизнь»

Куинси Промес во время своей презентационной пресс-конференции получил вопрос по поводу форварда «Зенита» Артёма Дзюбы. В своё время футболисты пересекались в «Спартаке», и Дзюба был одним из первых, кто начал называть Промеса «Антохой», отметил журналист, который задавал вопрос.

«Дзюба изначально был хорошим человеком. Он помог мне, а я сделал ему несколько голевых передач. Потом он ушёл в «Зенит», и наша дружба закончилась. Я был очень огорчён. Желаю Дзюбе удачи, но я приехал сюда, чтобы усложнить ему жизнь», - рассказал Промес.

Куинси Промес подписал со «Спартаком» контракт сроком на три с половиной года.