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​Промес: «Я приехал, чтобы усложнить Дзюбе жизнь»

25 Февраля 2021, 17:18,

Куинси Промес во время своей презентационной пресс-конференции получил вопрос по поводу форварда «Зенита» Артёма Дзюбы. В своё время футболисты пересекались в «Спартаке», и Дзюба был одним из первых, кто начал называть Промеса «Антохой», отметил журналист, который задавал вопрос.  

«Дзюба изначально был хорошим человеком. Он помог мне, а я сделал ему несколько голевых передач. Потом он ушёл в «Зенит», и наша дружба закончилась. Я был очень огорчён. Желаю Дзюбе удачи, но я приехал сюда, чтобы усложнить ему жизнь», - рассказал Промес.

Куинси Промес подписал со «Спартаком» контракт сроком на три с половиной года.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Зенит, Артём Дзюба, Куинси Промес
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Комментарии (1)
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White_Shark
25 Февраля 2021, 17:31

Ну так... Двояко звучит в свете последних событий в жизни Дзюбы...

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