​В «Спартаке» рассказали о рисках в сделке по Промесу

Евгений Мележиков, занимающий должность управляющего директора «Спартака», рассказал о деталях сделки по Куинси Промесу.

«Риски застрахованы юридическими формулировками, в детали не хотелось бы влезать. Основаны в основном на разбитых платежах. Платежи мы осуществляем на протяжении трёх с половиной лет по ходу всего срока контракта. Если не дай Бог, что-то происходит, мы перестаём делать платежи», - рассказал Мележиков на пресс-конференции.

Напомним, Куинси Промес подписал со «Спартаком» контракт сроком на три с половиной года. Сумма трансфера составит 8,5 миллиона евро, а ещё 2,5 миллиона заложены в качестве бонусов.