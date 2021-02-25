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​Промес рассказал, когда покинет «Спартак»

25 Февраля 2021, 16:48,

В четверг Куинси Промес подписал контракт со «Спартаком» сроком на три с половиной года и выступил на пресс-конференции.

Общаясь с журналистами, Промес вспомнил, что во время своего первого пребывания в «Спартаке» он сказал, что уйдёт из клуба только тогда, когда команда станет чемпионом России. Теперь голландский футболист повторил эту фразу.

«Могу снова сказать те же самые слова: Уйду, когда мы снова станем чемпионами», - рассказал Промес, который будет выступать за «красно-белых» под номером 24.  

Напомним, «Спартак» становился чемпионом России в сезоне 2016/2017 под руководством итальянского тренера Массимо Карреры.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Куинси Промес
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