​Федун отреагировал на возвращение Промеса в «Спартак»

Куинси Промес теперь стал полноценным футболистом «Спартака». В четверг клуб объявил о том, что голландец поставил подпись под трудовым соглашением сроком на три с половиной года. На возвращение Промеса отреагировал владелец «красно-белых» Леонид Федун.

«Промес - это футболист, который умеет брать на себя инициативу и делать разницу. Такой мастер способен усилить и украсить игру любой команды», - поделился мнением Федун. Его слова были опубликованы на клубном сайте «Спартака».

Также владелец московского клуба вспомнил о словах, которые он сказал Промесу два с половиной года назад. Тогда футболист переходил в «Севилью» после четырёх сезонов в составе «Спартака».

«Я сказал ему: «Возвращайся! Потому что только здесь тебя так любят. Во всех других командах будет скучно», - вспомнил Федун.

Добавим, что трансфер Промеса обошёлся «Спартаку» в восемь с половиной миллионов евро.