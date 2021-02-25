Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Федун отреагировал на возвращение Промеса в «Спартак»

25 Февраля 2021, 16:20,

Куинси Промес теперь стал полноценным футболистом «Спартака». В четверг клуб объявил о том, что голландец поставил подпись под трудовым соглашением сроком на три с половиной года. На возвращение Промеса отреагировал владелец «красно-белых» Леонид Федун.

«Промес - это футболист, который умеет брать на себя инициативу и делать разницу. Такой мастер способен усилить и украсить игру любой команды», - поделился  мнением Федун. Его слова были опубликованы на клубном сайте «Спартака».

Также владелец московского клуба вспомнил о словах, которые он сказал Промесу два с половиной года назад. Тогда футболист переходил в «Севилью» после четырёх сезонов в составе «Спартака».

«Я сказал ему: «Возвращайся! Потому что только здесь тебя так любят. Во всех других командах будет скучно», - вспомнил Федун.

Добавим, что трансфер Промеса обошёлся «Спартаку» в восемь с половиной миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Леонид Федун, Куинси Промес
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
«Краснодар» уступил загребскому «Динамо» в плей-офф Лиги Европы, дома пропустив трижды
«Краснодар» уступил загребскому «Динамо» в плей-офф Лиги Европы, дома пропустив трижды


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола