​Промес подписал контракт со «Спартаком»

«Спартак» объявил о завершении трансфера Куинси Промеса. Голландский нападающий подписал контракт сроком на три с половиной года после успешного прохождения медицинского обследования.

Как ранее сообщал голландский «Аякс», «Спартак» заплатит за переход Промеса восемь с половиной миллионов евро. Сумма трансфера может вырасти на два с половиной миллиона за счёт прописанных бонусных выплат.

Ранее Куинси Промес провёл сто тридцать пять игр за «Спартак» на протяжении четырёх сезонов. Голландец записал на свой счёт шестьдесят шесть голов и тридцать три результативных паса на партнёров.