​Промес подписал контракт со «Спартаком»

|
25 Февраля 2021, 16:09,
|
|
«Спартак» объявил о завершении трансфера Куинси Промеса. Голландский нападающий подписал контракт сроком на три с половиной года после успешного прохождения медицинского обследования.
Как ранее сообщал голландский «Аякс», «Спартак» заплатит за переход Промеса восемь с половиной миллионов евро. Сумма трансфера может вырасти на два с половиной миллиона за счёт прописанных бонусных выплат.
Ранее Куинси Промес провёл сто тридцать пять игр за «Спартак» на протяжении четырёх сезонов. Голландец записал на свой счёт шестьдесят шесть голов и тридцать три результативных паса на партнёров.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Аякс, Трансферы футбола - зима 2021, Куинси Промес, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021