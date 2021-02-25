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​Промес подписал контракт со «Спартаком»

25 Февраля 2021, 16:09,

«Спартак» объявил о завершении трансфера Куинси Промеса. Голландский нападающий подписал контракт сроком на три с половиной года после успешного прохождения медицинского обследования.

Как ранее сообщал голландский «Аякс», «Спартак» заплатит за переход Промеса восемь с половиной миллионов евро. Сумма трансфера может вырасти на два с половиной миллиона за счёт прописанных бонусных выплат.

Ранее Куинси Промес провёл сто тридцать пять игр за «Спартак» на протяжении четырёх сезонов. Голландец записал на свой счёт шестьдесят шесть голов и тридцать три результативных паса на партнёров.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Аякс, Трансферы футбола - зима 2021, Куинси Промес, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021
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