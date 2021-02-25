​Стало известно, за какую сумму «Спартак» готов продать Бакаева «Динамо»

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25 Февраля 2021, 15:33,
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Московские «Спартак» и «Динамо» ведут переговоры по возможному трансферу полузащитника Зелимхана Бакаева. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «красно-белые» не продадут Бакаева дешевле, чем за 8,5 миллиона евро. Московский клуб рассчитывает отбить деньги, затраченные на трансфер Куинси Промеса из «Аякса».
Напомним, в среду в «Аяксе» сообщили, что «Спартак» заплатит за Промеса 8,5 миллиона евро. Сумма может повыситься до одиннадцати миллионов за счёт бонусов, которые были прописаны в договоре.
Зелимхан Бакаев в этом сезоне забил один гол и отдал семь голевых передач, проведя двадцать один матч.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Динамо Москва, Трансферы футбола - зима 2021, Зелимхан Бакаев
В условиях дибильного лимита это будет удачная сделка, а Бакаев, более чем уверен , в другой команде точно заиграет. Парня явно стала угнетать Спартаковская сектантская аура.
Если судить по этому сезону то он играет во вред команде,а амбиций и гонору словно топ,к тому же злопамятный как большинство азиатов,если во второй части не изменится то нужно избавляться от него.
Если горит фейр плей то продавать, Глушенков придет усилит команду.