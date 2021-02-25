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​Стало известно, за какую сумму «Спартак» готов продать Бакаева «Динамо»

25 Февраля 2021, 15:33,

Московские «Спартак» и «Динамо» ведут переговоры по возможному трансферу полузащитника Зелимхана Бакаева. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «красно-белые» не продадут Бакаева дешевле, чем за 8,5 миллиона евро. Московский клуб рассчитывает отбить деньги, затраченные на трансфер Куинси Промеса из «Аякса».

Напомним, в среду в «Аяксе» сообщили, что «Спартак» заплатит за Промеса 8,5 миллиона евро. Сумма может повыситься до одиннадцати миллионов за счёт бонусов, которые были прописаны в договоре.

Зелимхан Бакаев в этом сезоне забил один гол и отдал семь голевых передач, проведя двадцать один матч.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Динамо Москва, Трансферы футбола - зима 2021, Зелимхан Бакаев
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Комментарии (2)
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Zenituwka
25 Февраля 2021, 17:13

В условиях дибильного лимита это будет удачная сделка, а Бакаев, более чем уверен , в другой команде точно заиграет. Парня явно стала угнетать Спартаковская сектантская аура.

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Шунин Сандр
25 Февраля 2021, 15:45

Если судить по этому сезону то он играет во вред команде,а амбиций и гонору словно топ,к тому же злопамятный как большинство азиатов,если во второй части не изменится то нужно избавляться от него.
Если горит фейр плей то продавать, Глушенков придет усилит команду.

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