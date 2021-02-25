​Стало известно, за какую сумму «Спартак» готов продать Бакаева «Динамо»

Московские «Спартак» и «Динамо» ведут переговоры по возможному трансферу полузащитника Зелимхана Бакаева. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «красно-белые» не продадут Бакаева дешевле, чем за 8,5 миллиона евро. Московский клуб рассчитывает отбить деньги, затраченные на трансфер Куинси Промеса из «Аякса».

Напомним, в среду в «Аяксе» сообщили, что «Спартак» заплатит за Промеса 8,5 миллиона евро. Сумма может повыситься до одиннадцати миллионов за счёт бонусов, которые были прописаны в договоре.

Зелимхан Бакаев в этом сезоне забил один гол и отдал семь голевых передач, проведя двадцать один матч.