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​Бакаев может сменить «Спартак» на «Динамо»

25 Февраля 2021, 15:07,

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев под закрытие трансферного окна в России может оказаться в «Динамо». Журналист и инсайдер Нобель Арустамян через свой канал в Telegram сообщает о том, что клубы ведут переговоры по поводу полноценного трансфера Бакаева, а не аренды.  

В нынешнем сезоне Зелимхан Бакаев провёл за «Спартак» двадцать один матч. На счету полузащитника один гол и семь результативных передач на партнёров.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает двадцатичетырёхлетнего Зелимхана Бакаева в 7,5 миллиона евро.

Трансферное окно в России закрывается сегодня, двадцать пятого февраля.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Динамо Москва, Трансферы футбола - зима 2021, Зелимхан Бакаев
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Комментарии (1)
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0
Кар Карыч
25 Февраля 2021, 15:12

Долго ли мясу стать отбивной?

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