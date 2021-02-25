​Бакаев может сменить «Спартак» на «Динамо»

|
25 Февраля 2021, 15:07,
|
|
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев под закрытие трансферного окна в России может оказаться в «Динамо». Журналист и инсайдер Нобель Арустамян через свой канал в Telegram сообщает о том, что клубы ведут переговоры по поводу полноценного трансфера Бакаева, а не аренды.
В нынешнем сезоне Зелимхан Бакаев провёл за «Спартак» двадцать один матч. На счету полузащитника один гол и семь результативных передач на партнёров.
Авторитетный портал transfermarkt оценивает двадцатичетырёхлетнего Зелимхана Бакаева в 7,5 миллиона евро.
Трансферное окно в России закрывается сегодня, двадцать пятого февраля.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Динамо Москва, Трансферы футбола - зима 2021, Зелимхан Бакаев
Долго ли мясу стать отбивной?