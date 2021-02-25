​Промес: «Эмблема «Спартака» - нечто особенное»

Куинси Промес под закрытие зимнего трансферного окна возвращается в «Спартак». Пресс-служба московского клуба опубликовала в Instagram видео, на котором голландец высказывается о своём старом-новом клубе.

«Знаете, всю свою карьеру я играл в красно-белом. Во всех клубах! Но вот это – нечто особенное!» - сказал Промес на видео, указывая на эмблему «Спартака».

После девятнадцати сыгранных туров чемпионата России «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице. Ближайший матч «красно-белые» проведут двадцать восьмого февраля – против «Рубина».