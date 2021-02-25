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Терехов и Бавин перешли в «Тамбов»

25 Февраля 2021, 13:51,

«Тамбов» отрапортовал о подписании новых футболистов. Ряды аутсайдера Премьер-лиги пополнил полузащитник московского «Динамо» Антон Терехов. В составе новой команды 23-летний игрок будет выступать на правах аренды до конца сезона.

Также в «Тамбов» перебрался 27-летний хавбек екатеринбургского «Урала» Юрий Бавин. Стороны заключили арендное соглашение до завершения сезона-2020/2021.

Ранее стало известно о трансфере бывшего полузащитника «Уфы» Кэтэлина Карпа.

Тамбовский коллектив, набрав 13 баллов, занимает последнюю позицию в турнирной таблице чемпионата России.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Тамбов, Трансферы футбола - зима 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021, Юрий Бавин, Антон Терехов
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