Терехов и Бавин перешли в «Тамбов»

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25 Февраля 2021, 13:51,
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«Тамбов» отрапортовал о подписании новых футболистов. Ряды аутсайдера Премьер-лиги пополнил полузащитник московского «Динамо» Антон Терехов. В составе новой команды 23-летний игрок будет выступать на правах аренды до конца сезона.
Также в «Тамбов» перебрался 27-летний хавбек екатеринбургского «Урала» Юрий Бавин. Стороны заключили арендное соглашение до завершения сезона-2020/2021.
Ранее стало известно о трансфере бывшего полузащитника «Уфы» Кэтэлина Карпа.
Тамбовский коллектив, набрав 13 баллов, занимает последнюю позицию в турнирной таблице чемпионата России.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Тамбов, Трансферы футбола - зима 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021, Юрий Бавин, Антон Терехов